Проект закона о специальном режиме для бизнеса в Донбассе зарегистрировали в Раде

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Законопроект о введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях зарегистрирован в Верховной раде, сообщается во вторник на сайте украинского парламента.

Текст документа пока отсутствует. Инициатором законопроекта выступила группа депутатов президентской фракции "Слуга народа".

Законопроект подан в рамках реализации стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года, которую кабинет министров утвердил 28 августа. Согласно стратегии, предполагается, что до 2030 года рост капитальных инвестиций в этих областях составит 25%, увеличение доли сложных товаров в реализации перерабатывающей промышленности в Донецкой области планируется на 17%, в Луганской - на 20%. Кроме того, планируется сократить уровень безработицы в этих регионах на 8% и обеспечить рост уровня занятости в Донецкой области на 56%, в Луганской - на 60%.

В декабре прошлого года правительство также утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Она предполагает создание в регионе территорий приоритетного развития, стимулирование инвестиций. Отмечалось, что "перезагрузка" экономики в указанных областях будет осуществляться в два этапа: на первом - в существующих условиях на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, на втором - "на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции временно оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины".

Отмечается, что реализация концепции будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также средства "будут взысканы с Российской Федерации, на которую возлагается ответственность за материальный и нематериальный ущерб, причиненный Украине". Иными источниками финансирования названы средства международных партнеров, банковского сектора и заемный капитал.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.