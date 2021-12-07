Новая глава МИД ФРГ нанесет первые зарубежные визиты во Францию, Бельгию и Польшу

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Анналена Бербок совершит свой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Германии в Париж. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила во вторник Funke-Mediengruppe.

По ее информации, Бербок 9 декабря вечером проведет в Париже переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. В тот же день она отправится в Брюссель, а оттуда - в Варшаву. Ранее Бербок среди приоритетов на посту главы МИД ФРГ выделила оживление "Веймарского треугольника" - трехстороннего политического института Германии, Франции и Польши.

Ранее будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что также собирается совершить свою первую зарубежную поездку на новом посту в Париж. По его мнению, "дружба между Германией и Францией - основа для успешного взаимодействия в рамках всего Европейского союза".

Члены нового кабмина ФРГ, как ожидается, будут утверждены в среду, 8 декабря. Правительство ФРГ сформируют три партии - социал-демократы, "зеленые" и либералы.