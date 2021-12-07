Киев предложил ДНР и ЛНР направить предложения по децентрализации на почту Рады

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Представители Украины предложили делегациям республик Донбасса на минских переговорах направить предложения по децентрализации власти в стране на электронную почту Верховной рады. Об этом сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе Наталья Михайлова по итогам заседания, состоявшегося во вторник в режиме видеоконференции.

По ее словам, на встрече представители Киева заявили, что на сайте Верховной рады опубликован текст будущего законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти. "Вместо направления данного документа в рабочую группу для обсуждения и согласования конечной редакции с представителями республик в части, касающейся особого статуса Донбасса, как это предписано минскими соглашениями, украинский делегат отказался от совместной работы с этим текстом и порекомендовал найти проект на сайте, а наши предложения выслать на электронную почту Верховной рады Украины как предложения частных лиц. А примет ли эти предложения Рада или нет - она решит по своему усмотрению", - сообщила Наталья Михайлова.

"Ведение взаимоуважительного диалога - это основа любого мирного урегулирования конфликта, а обмен письмами по электронной почте не приближает нас к долгожданному миру на нашей земле", - отметила представитель ДНР.

Она подчеркнула, что такая позиция Киева противоречит пункту 11 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, в котором идет речь о необходимости согласования изменений Конституции Украины, касающихся статуса Донбасса, с представителями неподконтрольной Киеву части региона. Михайлова напомнила, что Донецкая и Луганские народные республики подготовили и направили украинской делегации проект Дорожной карты урегулирования конфликта, включающей предложения о внесении поправок в Конституцию Украины, касающихся особенностей децентрализации в Донбассе. Однако Украина отказывается рассматривать этот документ, напомнила она.

Реформа местного самоуправления

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была завершена. Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, предлагалось утвердить новые единицы административного деления, ликвидировать областные и районные госадминистрации, а их полномочия передать исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах. Кроме того, реформа предусматривала внедрение института префекта, который бы назначался главой государства и осуществлял контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

Однако документы не содержали положения об особом статусе Донбасса, предоставление которого предусмотрено минскими соглашениями об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2019 года поручил завершить реформу по децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году, однако сроки завершения реформы неоднократно переносились.