ЕК заявила, что ЕС введет новые санкции против РФ в случае "агрессии в отношении Украины"

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз готов ввести новые ограничительные меры против России в случае проявления "агрессии в отношении Украины". Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции с участием послов стран сообщества.

"ЕС будет надлежащим образом реагировать на любую дальнейшую агрессию, в том числе нарушения международного права и любые другие злонамеренные действия против нас или наших соседей, включая Украину. Эта реакция может выразиться в расширении существующих режимов санкций. Кроме того, мы готовы принять дополнительные ограничительные меры", - сказала она.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.