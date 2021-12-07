Пентагон: США прилагают усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к конфронтации

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американские власти прилагают все усилия к тому, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

"Я не стану рассуждать о том, что могло бы произойти в этом случае, - ответил он на вопрос о том, какие действия предприняли бы США в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину. - Я бы просто сказал, что прежде всего наша цель - сделать так, чтобы этого не произошло. Работать с иностранными партнерами и союзниками над тем, чтобы донести до России, что это действительно плохая идея".

Он также заявил, что США в ситуации вокруг Украины и Тайваня будут руководствоваться дипломатией. "Наша цель в обоих случаях - вести [за собой] при помощи дипломатии и решать эти вопросы таким образом, чтобы не доводить дело до [военного] конфликта. И я думаю, что это крайне важно помнить", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США заявил, что выдвижение Соединенными Штатами ультиматумов России в нынешней ситуации вокруг Украины, очерчивание Вашингтоном Москве каких-то условных границ дозволенного было бы контрпродуктивным. "Считаю, что ситуациях, подобных нынешней, очерчивание красных линий только усугубляет проблему. Думаю, нам необходимо сконцентрировать внимание на том, чтобы найти способы обеспечить деэскалацию [обстановки] и сократить напряженность", - заявил он, отвечая на форуме Defense One на вопрос о том, не стоит ли США просто предупредить Россию о готовности применить военную силу, если она осуществит вторжение на Украину.