Bloomberg: США попросят ФРГ отказаться от "Севпотока - 2" в случае эскалации на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США будут добиваться от Германии отказа от реализации проекта "Северный поток - 2" в случае российской "агрессии" против Украины. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Путин и Байден проводят во вторник переговоры по видеосвязи. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

Накануне переговоров телекомпания CNN опубликовала информацию о том, что официальные лица в США якобы рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. По сведениям ее источников, новые санкции могут распространяться на членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии, а также предусматривать возможное отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Пресс-секретарь российского лидера, комментируя появление таких сообщений, назвал их продолжением информационной истерики, которая наблюдается в последние дни в западных СМИ.

Ранее Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что она является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.