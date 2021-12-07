Зеленский ввел очередные санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Тексты соответствующих указов опубликованы во вторник на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", - говорится в текстах трех указов. Документы содержат фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.

Кроме того, один из указов свидетельствует о введении санкций в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев попал в список санкций, которые ввел в действие президент Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", - говорится в тексте указа.

Санкции против Малышева введены на десять лет. Они предполагают блокирование его активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.