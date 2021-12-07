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В США не думают, что придется эвакуировать соотечественников с Украины

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что у них не возникнет необходимости эвакуировать своих граждан с территории Украины из-за возможной эскалации отношений между Москвой и Киевом. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил во вторник председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

"Было бы безответственно не иметь такого плана в данный момент, однако это не значит, что мы считаем, что это произойдет. Но нам точно надо быть готовыми, если это все-таки случится. Это один из многих фактов, которые отражают невероятную серьезность ситуации", - сказал он.

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