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В США обеспокоены темпами наращивания Китаем военного потенциала

Министр обороны США Ллойд Остин подверг критике действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Китая стремительными темпами наращивают военный потенциал и модернизируют вооруженные силы, но Соединенные Штаты принимают меры для поддержания конкурентоспособности в оборонно-промышленной сфере. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Ллойд Остин в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

"Китай действительно весьма стремительно модернизирует свои вооруженные силы, - сказал он. - Мы будем продолжать следить за тем, чтобы поддерживать конкурентоспособность в плане технологий и способности защищаться". "Темпы, с которыми Китай наращивает свой [военный] потенциал и развивает свою деятельность, заставляют нас беспокоиться", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, способен ли американский оборонно-промышленный комплекс конкурировать с китайским, министр отметил: "У меня [в этом] огромная уверенность". "Нам нужно, чтобы промышленность продолжала делать то, что она делала в прошлом, но еще больше. И у меня есть полная уверенность в том, что [американская] промышленность справится с этой задачей", - сказал Остин.

Он в очередной раз подверг критике действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы наблюдаем поведение Китая, которое вызывает определенную тревогу и не соответствует нашим убеждениям в том, что Индо-Тихоокеанский регион остается открытым и свободным", - сказал Остин. Он вновь заявил, что действия КНР по отношению к соседям, а также "ведение [Пекином] злонамеренной деятельности весьма беспокоят" США. "Некоторые случаи, на мой взгляд, можно считать дестабилизирующими в регионе", - утверждал руководитель американского оборонного ведомства.

Теги
СШАКитайОстин, Ллойд
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