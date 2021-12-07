Экс-помощник Трампа отказался лично ответить на вопросы конгрессменов о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз отказался в полной мере сотрудничать со специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января, в том числе лично ответить на вопросы законодателей. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Издание приводит комментарий адвоката Медоуза Джорджа Тервиллигера. "В течение последних нескольких недель господин Медоуз последовательно и добросовестно пытался договориться со специальным комитетом, до вчерашнего дня (до понедельника - прим. ТАСС) мы считали, что это возможно", - отметил юрист.

По словам Тервиллигера, Медоуз намеревался лично ответить на вопросы законодателей, которые проводят разбирательство, однако теперь отказался от этих планов из-за позиции комитета. Как полагает адвокат, конгрессмены будут добиваться от его клиента раскрытия информации, непосредственно касающейся работы предыдущей администрации США, которую возглавлял 45-й американский президент Дональд Трамп. Медоуз считает это незаконным. Тервиллигер допустил, что его подзащитный представит ответы в письменной форме.

На прошлой неделе конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем указанного комитета, сообщил, что "Медоуз взаимодействует со спецкомитетом через своего адвоката". "Он предоставил сведения комитету и вскоре придет для первой дачи показаний", - отмечал тогда законодатель. В конце сентября комитет обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников Трампа, выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся у них информацию о событиях 6 января. Им были направлены соответствующие повестки.

Медоуз в предыдущей администрации США занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома. Он считался одним из лиц, приближенных к Трампу. Какую именно информацию запросили у него законодатели, пока не уточняется. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.