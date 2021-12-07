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Совет Европы ждет разъяснений от Польши о соответствии ее конституции ЕКПЧ

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ожидает получить ответ до 7 марта

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич запросила у Польши разъяснения по вердикту Конституционного суда страны, в котором говорится о несоответствии ряда положений польской конституции Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба международной организации.

"Сегодня генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в письме на имя министра иностранных дел Польши предприняла редкий шаг - официально попросила Польшу объяснить, как в контексте недавнего решения Конституционного суда страны она обеспечивает эффективное выполнение своих обязательств по Европейской конвенции по правам человека", - заявили в пресс-службе.

Согласно копии письма, с которой ознакомился ТАСС, генсек в частности озабочена вопросом соблюдения статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 32 (компетенция суда). В начале послания на имя главы МИД Польши Збигнева Рау генсек СЕ указывает, что наделена правом отправлять такие запросы властям стран-участниц в соответствии со статьей 52 ЕКПЧ, которая обязывает эти государства отвечать на запросы о том, "каким образом их внутреннее право обеспечивает эффективное применение любого из положений конвенции". Пейчинович-Бурич ожидает получить ответ до 7 марта 2022 года.

24 ноября Конституционный суд (КС) Польши пришел к выводу, что ряд положений Европейской конвенции по правам человека в части, позволяющей Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) проверять законность выбора судей КС, противоречит конституции Польши. Согласно вердикту, "ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда" и "статус Конституционного суда и его судей, в том числе правила их назначения, указаны только в конституции и не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ".

С просьбой к КС о рассмотрении этого вопроса обратился министр юстиции республики Збигнев Зёбро, усомнившийся в том, что закрепленное в конвенции право ЕСПЧ проверять законность выбора судей Конституционного суда соответствует основному закону Польши. Это произошло после того, как в мае этого года, вынося решение по делу компании Xero Flor, ЕСПЧ постановил, что Польша нарушила положения ЕКПЧ в отношении права на справедливое судебное разбирательство. Дело касалось компании, которая обратилась в высший судебный орган Польши после неблагоприятного для нее судебного решения, но дело было просто закрыто судьей Конституционного суда. ЕСПЧ согласился с доводами компании и пришел к выводу, что решение вынес судья, который не имел на это права.

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