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Прокуратура передала в парламент Чехии документы по делу о снятии иммунитета с Бабиша

Андрей Бабиш подозревается в махинациях с незаконным получением дотаций из фондов Евросоюза в размере 50 млн крон связанной с ним компанией "Гнездо аиста"

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Пражская прокуратура передала во вторник в мандатно-иммунитетный комитет Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии для изучения уголовное дело и.о. премьер-министра республики Андрея Бабиша. Он подозревается в махинациях с незаконным получением дотаций из фондов Евросоюза в размере 50 млн крон (примерно €2 млн) связанной с ним компанией "Гнездо аиста", сообщило Чешское телевидение. В начале ноября в нижнюю палату парламента был послан прокурорский запрос о снятии с политика депутатской неприкосновенности.

Члены мандатно-иммунитетного комитета нижней палаты парламента могут изучать дело в течение трех недель - до 29 декабря. Бабиш категорически отрицает вину, заявляя, что преследование связано с его политической деятельностью, а дело является заказным и полностью сфабрикованным.

Решение обратиться в нижнюю палату парламента, в которой по итогам состоявшихся в стране 8 и 9 октября парламентских выборов Бабиш получил кресло депутата, принял ведущий дело прокурор Ярослав Шарох. Полиция 20 сентября в третий раз предложила привлечь к уголовной ответственности премьера Чехии по ситуации с дотациями "Гнезду аиста". Также обвинения выдвинуты против его бывшей помощницы Яны Майеровой. На прекращении уголовного преследования настаивает защита Бабиша и Майеровой.

Следствие в отношении фирмы, которая, как отмечают местные СМИ, фактически принадлежит долларовому миллиардеру Бабишу, продолжалось три года и было завершено в 2019 году с заключением, что дотации были получены при помощи махинаций. Бабиш в этой связи напомнил, что дело затем было прекращено прокуратурой, а теперь его "пытаются оживить" политические противники.

Скандал вокруг "Гнезда аиста" более четырех лет назад привел к отставке Бабиша с поста министра финансов в находившемся тогда у власти правительстве премьера Богуслава Соботки. Фирма вскоре отказалась от дотаций и вернула сумму, полученную из фондов ЕС.

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