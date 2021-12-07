В Ереване родственники военнопленных перекрывают центральные улицы

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Родственники военнопленных и пропавших без вести в ходе войны в Нагорном Карабахе и эскалаций на армяно-азербайджанской границе во вторник начали акцию протеста у здания правительства Армении. Трансляцию с места событий ведут местные новостные порталы.

"Пусть Ален Симонян (спикер парламента Армении - прим. ТАСС) выйдет к нам и объяснит свои слова о наших детях, которые оказались в плену и пропали без вести. Если он не выйдет к нам, то будет плохо. Симонян обязан выйти сюда и ответить, что значат его слова о том, что для него "нет военнопленных". Пусть ответит всем родителям, которые здесь собрались", - требуют участники акции.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с председателем парламента. На опубликованном фрагменте Симонян говорит, что для него нет военнопленных, из-за которых придется идти на уступки Азербайджану. Симонян назвал военнопленных дезертирами.

Несколько десятков родителей военнопленных и пропавших без вести приняли решение имеющимися силами перекрыть улицы, ведущие на площадь Республики, где расположено здание кабмина Армении. В частности, в данный момент перекрыт въезд с улицы Абовяна. На месте дежурят полицейские, но участников акции не задерживают.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

По последним данным армянских властей, в ходе конфликта 3 781 человек погиб, еще более 200 числятся пропавшими без вести.