Посол Катара в Москве выразил надежду на приезд болельщиков из России на ЧМ-2022

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани выразил надежду на приезд российских болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году и пригласил как можно больше россиян посетить страну.

"Приглашаю граждан РФ посетить Государство Катар, что стало намного проще после взаимной отмены виз между нашими странами. Призываю вас познакомиться с туристическими и историческими достопримечательностями нашего государства, а также стать свидетелями подъема в областях градостроительства и экономики. Надеемся на приезд российских болельщиков на матчи мундиаля, а также на выход российской сборной на ЧМ-2022", - сказал он на торжественном приеме по случаю празднования Национального дня Катара.

По словам посла, рост числа катарских туристов, посетивших Россию за этот год, показывает "продолжающееся сближение между странами и народами, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, которая нанесла серьезный удар по сфере поездок и туризма".

По словам посла, специализированные структуры Катара и РФ находятся в постоянном взаимодействии в связи с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

"Государство Катар зимой следующего, 2022 года, примет на своей территории Чемпионат мира по футболу. Это мировое событие имеет огромное значение для Катара, для всех арабов и для нашего региона. Между специализированными структурами Катара и России осуществляется постоянное взаимодействие в связи с подготовкой к мундиалю", - сказал он.

Дипломат также указал, что Катар стремится воспользоваться успешным российским опытом проведения чемпионата мира в 2018 году. "В этой связи хочу обратиться со словами благодарности к российским структурам, которые прилагают высоко ценимые нами усилия для сотрудничества с катарскими органами, занимающимися подготовкой к ЧМ-2022", - добавил посол.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.