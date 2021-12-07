США расширили список санкций по Ирану и Сирии

ТАСС, 7 декабря. Министерство финансов США включило в свой санкционный список 15 физических лиц из Ирана, Сирии и Уганды, в том числе военных, в связи с "репрессивными" действиями против мирного населения. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

"OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США - прим. ТАСС) вносит в [санкционный] список 15 субъектов в трех странах в связи с серьезными нарушениями прав человека и репрессивными действиями, направленными против ни в чем не повинных гражданских лиц, политических оппонентов и мирных протестующих", - утверждается в документе.