Новый начальник штаба обороны Британии назвал Россию "угрозой британским ценностям"

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил во вторник, что Россия якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны и общепринятых демократических ценностей.

"Поведение России угрожает нашим ценностям и интересам", - сказал вступивший в должность на прошлой неделе 56-летний адмирал, выступая с первой официальной речью в новом качестве в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны в Лондоне.

По его мнению, Великобритания также вынуждена внимательно наблюдать за вызывающими обеспокоенность действиями КНР. "Китай своим поведением бросает вызов международным нормам - будь то вопрос свободы навигации, экономического запугивания или агрессивной антизападной дипломатии", - добавил Радакин, высказывания которого приводит агентство PA. Он подчеркнул, что британское военное командование должно реагировать и на вызовы, исходящие со стороны Ирана. "Иран может скоро присоединиться к КНДР и разработать ядерные и баллистические ракеты, что будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и наших союзников", - отметил военачальник.

Радакин назвал складывающуюся обстановку в мире "самой опасной за последние 30 лет". В связи с этим он обозначил стремление увеличить число военных учений с участием британских военнослужащих в целях поддержания боеготовности королевских ВС. Кроме того, адмирал рассказал, что считает важным разнообразить гендерный и этнический состав британских ВС, чтобы они "лучше отражали характер общества".

Радакин занял пост начальника штаба обороны Великобритании 30 декабря, сменив в этой должности Николаса Картера. Таким образом, Радакин стал первым с 2001 года представителем флота в роли профессионального главы британских ВС и самого старшего военного советника министра обороны и премьер-министра.

В марте британские власти обнародовали Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в документе названа "наиболее острой прямой угрозой Великобритании". Премьер-министр Борис Джонсон назвал этот обзор "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некой угрозы является для Москвы неприемлемым.