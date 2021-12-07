Эксперт считает, что диалог РФ и США по Украине позволит снизить напряженность до весны

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Продолжение диалога между Россией и США по ситуации вокруг Украины позволит снизить напряженность как минимум до весны. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Он напомнил, что ранее США и РФ вели переговоры по украинскому кризису на уровне замглавы МИД России Григория Карасина и помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд, однако "с приходом Трампа любой диалог по Украине был прерван или ограничен, и сегодня стороны решили его фактически возобновить".

"Само решение продолжить переговоры будет деэскалирующе влиять на ситуацию какое-то время", - отметил Бортник, добавив, это будет продолжаться "как минимум до весны". "Для Украины прошедшие переговоры в совокупности с решением американских конгрессменов в отношении отказа от поправки, вводящей санкции в отношении "Северного потока - 2", возможно, означают разрядку. То есть существенно снижается риск боевых действий и в целом политической, военно-политической, экономической эскалации", - прогнозирует Бортник.

Он также высказал предположение, что разговор Путина и Байдена может положить начало новому формату для обсуждения ситуации на востоке Украины. По его мнению, такой формат может работать параллельно с "нормандским", в котором задействованы Германия, Россия, Украина и Франция.

Российский и американский лидеры провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Согласно заявлению Белого дома, Путин и Байден обсудили ситуацию на Украине, вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности, а также ряд региональных кризисов, в том числе ситуацию вокруг Ирана.