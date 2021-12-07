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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В МИД Ирана заявили, что новые санкции США исключают возможность дипломатического прорыва

Ужесточение ограничений не создаст рычагов воздействия, отметил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Политика санкционного давления США в отношении Ирана исключает возможность дипломатического прорыва. Об этом написал во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана.

"Даже во время переговоров в Вене США не могут не вводить санкции против Ирана, - заявил он. - Вашингтон не может понять, что политика "максимального провала" (ироничное название политики максимального давления в отношении Ирана) и дипломатический прорыв исключают друг друга".

По его словам, "ужесточение санкций не создаст рычагов воздействия, и это что угодно, но не проявление серьезности и доброй воли".

Ранее во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи иранских физических лиц и двух иранских правоохранительных органов в связи с якобы нарушением прав человека.

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