В МИД Ирана заявили, что новые санкции США исключают возможность дипломатического прорыва

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Политика санкционного давления США в отношении Ирана исключает возможность дипломатического прорыва. Об этом написал во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана.

"Даже во время переговоров в Вене США не могут не вводить санкции против Ирана, - заявил он. - Вашингтон не может понять, что политика "максимального провала" (ироничное название политики максимального давления в отношении Ирана) и дипломатический прорыв исключают друг друга".

По его словам, "ужесточение санкций не создаст рычагов воздействия, и это что угодно, но не проявление серьезности и доброй воли".

Ранее во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи иранских физических лиц и двух иранских правоохранительных органов в связи с якобы нарушением прав человека.