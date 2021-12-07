Reuters: Макрон обсудит ситуацию в Донбассе с лидерами России и Украины в ближайшие дни

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его данным, французский лидер уже провел переговоры по этой теме с лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и США. Соответствующий разговор последовал после двухчасовой видеоконференции между Путиным и президентом США Джо Байденом.