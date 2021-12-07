СМИ: в Ираке хотят запретить TikTok

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Китайское приложение TikTok может быть запрещено в ближайшее время на территории Ирака. Об этом сообщает во вторник новостной портал Mawazin news со ссылкой на собственный источник.

По его информации, возможную блокировку соцсети обсуждает сейчас комиссия по СМИ и коммуникациям арабской республики. В частности, ее не устраивает тот факт, что TikTok "не учитывает вкусы иракской публики", а также распространяет непристойный контент, который "не подходит для определенных возрастных групп", отметил источник.

Когда именно иракские пользователи могут лишиться доступа в приложение, он не уточнил.

Ранее власти страны неоднократно блокировали различные социальные сети, а также доступ в интернет, однако происходило это во время не стихавших в конце 2019 года акций протеста, когда тысячи иракцев выходили на улицы городов из-за ухудшения условий жизни, высокого уровня безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождались насилием и беспорядками. По мере того, как волнения пошли на спад, все ограничения были сняты.