Эксперт: разговор Путина и Байдена позволит избежать неверных оценок в действиях РФ и США

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать позитивными, так как они снижают вероятность неверных оценок в действиях друг друга со стороны Москвы и Вашингтона. Такое мнение во вторник высказал ТАСС профессор Университета Оттавы (Канада), политолог и специалист по России и Восточной Европе Пол Робинсон.

"Похоже, что видеозвонок не привел к каким-то соглашениям или чему-то подобному, стороны по-прежнему далеки друг от друга, но сам факт того, что Путин и Байден имели возможность лично выразить друг другу свои опасения и пожелания, можно рассматривать как положительный момент, так как он снижает вероятность неверных оценок [действий друг друга] с обеих сторон", - сказал эксперт. Робинсон подчеркнул, что после состоявшегося разговора Путин и Байден теперь "лучше осведомлены о том, что каждый из них считает важным".

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник двусторонние переговоры в формате телемоста. Они продолжались чуть более двух часов. Этот разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.