Посольство США не планирует эвакуацию своих граждан с Украины

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации своего персонала и граждан с Украины. Об этом во вторник сообщило американское посольство в Киеве после появления информации о подготовке плана эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

"Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан с Украины", - говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

При этом посольство сообщило о наличии плана на случай ухудшения обстановки в стране. "Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как всегда это делаем, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - пояснили американские дипломаты.

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что администрация США разрабатывает план эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там чрезвычайной ситуации на фоне напряженной обстановки у границ с Россией. Ссылаясь на источники, СМИ отметило, что Пентагон руководит разработкой плана, который будет задействован в случае дестабилизации ситуации на Украине после возможного "вторжения со стороны России". Наработки якобы предполагают как эвакуацию государственных служащих, так и вывоз из страны широкого круга американских граждан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.