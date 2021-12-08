Верховный суд Румынии реабилитировал бывшего премьер-министра Адриана Нэстасе

БУХАРЕСТ, 8 декабря. /ТАСС/. Высокий кассационный суд Румынии реабилитировал во вторник бывшего премьер-министра Адриана Нэстасе, который был осужден по двум делам о коррупции. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Нэстасе был осужден в 2012 году на 2 года тюрьмы за незаконное использование в предвыборной кампании 2004 года фондов частных компаний и в 2014 году на 4 года тюрьмы за взяточничество и шантаж. По совокупности он был осужден на 4,5 года заключения, находился за решеткой более двух лет. После условно-досрочного освобождения в августе 2014 года Нэстасе было запрещено баллотироваться на выборные должности.

Решение высшей судебной инстанции Румынии может быть оспорено в течение 10 дней.

Согласно статье 169 Уголовного кодекса Румынии, в случае реабилитации осужденного отменяются лишение прав, запреты и неправоспособность, вытекающие из вынесенного ему приговора. Таким образом, если это постановление суда останется в силе, Нэстасе сможет избирать и быть избранным, другими словами, получит возможность вернуться в политику.

71-летний социал-демократ занимал посты министра иностранных дел, спикера палаты депутатов, премьер-министра, в 2004 году баллотировался на пост президента Румынии. В настоящее время возглавляет Европейский фонд имени Николае Титулеску.