В Госдепе заявили, что Вашингтон не заставляет своих союзников выбирать между США и КНР

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Белый дом не заставляет страны-союзницы делать выбор между сотрудничеством с США и развитием отношений с КНР. Об этом во вторник заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-форуме, организованном британской газетой Financial Times.

"Мы не заставляем выбирать между США и КНР. Но мы считаем, что другие страны должны ясно осознавать, какой набор [ценностей] они получат. Мы предлагаем систему, основанную на международных правилах", - сказала она. Шерман добавила, что сотрудничество с Китаем несет большие риски для других стран, поскольку Пекин предлагает технологии, с помощью которых "ведет слежку за пользователями", а также прибегает к практике "непрозрачного хранения личных данных".

Замгоссекретаря США подчеркнула, что Япония и Республика Корея, будучи союзниками Вашингтона, активно развивают торговые отношения с КНР. "Но мы с ними думаем одинаково, мы выступаем за общие ценности", - указала Шерман, отметив, что у Токио и Сеула вызывают озабоченность "допускаемые Китаем нарушения права на свободу навигации", а также военно-политическая активность КНР в регионе.

Шерман также раскритиковала Пекин за введение ограничительных торговых мер против Австралии и Литвы из-за политических разногласий между странами. "Мы все должны объединиться и противостоять подобным тактикам экономического принуждения", - заявила она. В то же время замгоссекретаря США признала необходимость переговоров с Китаем по стратегической стабильности. "Мы хотим иметь канал для обсуждения возможных кризисных ситуаций и вопросов стратегической стабильности. Любая страна с ядерным оружием, вне зависимости от количества боеголовок, должна участвовать в таких переговорах", - сказала Шерман.

Соответствующие комментарии высокопоставленного представителя Госдепартамента США прозвучали на фоне запланированного на 9-10 декабря "Саммита за демократию", который состоится по инициативе Вашингтона в режиме видеоконференции с участием глав государств, правозащитников и бизнесменов. На мероприятие были приглашены 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона.