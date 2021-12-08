Посольство Саудовской Аравии в Париже требует отпустить подозреваемого в убийстве Хашкаджи

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Посольство Саудовской Аравии во Франции потребовало немедленно освободить соотечественника, задержанного во вторник в парижском аэропорту по подозрению в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Посольство королевства требует немедленно освободить задержанного подданного", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией в ночь на среду.

В посольстве подчеркнули, что судебные инстанции Саудовской Аравии уже вынесли приговоры в отношении всех, кто, как было доказано, участвовал в убийстве Хашкаджи.

Ранее радиостанция RTL сообщила о задержании в аэропорту Руасси - Шарль де Голль 33-летнего подданного Саудовской Аравии Халеда Ид аль-Утейби. Утверждается, что он бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии и был в консульстве королевства в Стамбуле в тот день, когда там был убит журналист. Тем не менее сейчас власти проводят дополнительную проверку его личности. Ожидается, что его доставят в прокуратуру Парижа в среду утром, где его уведомят о наличии ордера на арест. В случае подтверждения личности и добровольного согласия со стороны задержанного Франция передаст его властям Турции, где проходит судебный процесс по данному делу. В противном случае вопрос о его экстрадиции будет решать французский суд.

Журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября прошлого года в Саудовской Аравии. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке". Имена осужденных не разглашались.