Нуланд заявила, что Вашингтон активно помогает Киеву в укреплении оборонного потенциала

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация США активно взаимодействует с властями Украины с целью укрепления оборонного потенциала страны. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

"Мы интенсивно взаимодействуем с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и украинским правительством для укрепления их обороны, поддержания их готовности, оказания им помощи в борьбе с дезинформацией, одновременно призывая к национальному единству и бдительности перед лицом российских попыток разделить их и спровоцировать, - утверждала она. - Приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины является непоколебимой".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.