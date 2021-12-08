Парламент Перу отказался рассматривать возможность импичмента президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Конгресс (однопалатный парламент) Перу отклонил предложение группы оппозиционных депутатов об отстранении от должности президента страны Педро Кастильо в связи с его "моральной недееспособностью".

"76-ю голосами против и 46-ю - за, при четырех воздержавшихся, пленум Конгресса отклонил предложение объявить президента республики Педро Кастильо морально недееспособным", - говорится в Twitter законодательного органа.

Предложение оппозиции было подано в конце ноября. Как утверждали депутаты, Кастильо, вступивший в должность в конце июля, незаконно использовал средства правительства региона Хунин во время избирательной кампании. Кроме того, ему вменяли назначение на руководящие посты в правительстве лиц, связанных с терроризмом, продвижение по военной службе своих идеологических союзников.

В августе должность главы МИД Перу покинул Эктор Бехар после того, как в прессу попали его высказывания о причастности ВМС страны и американских спецслужб к появлению в Перу леворадикальной террористической организации Sendero Luminoso ("Сияющий путь"). В начале октября в отставку ушел глава правительства Перу Гидо Бельидо, которого подозревали в связях с лидерами этой террористической группы. Позже на фоне скандала с продвижением по службе близких к Кастильо людей свой пост покинул глава Минобороны Уолтер Айала Гонсалес.

Для вынесения вопроса на рассмотрение на пленарном заседании его должны поддержать 52 из 130 конгрессменов, а при самом голосовании по импичменту инициатива должна заручиться поддержкой 87 парламентариев.