Экс-посол Франции: советские граждане не хотели распада СССР, но устали от коммунизма

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Советские граждане устали от коммунизма и отвергали его даже в смягченной форме, но не хотели распада СССР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в годовщину Беловежских соглашений высказал глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти.

"Необходимо различать распад коммунизма и распад Советского Союза, - считает он. - В России более не хотели коммунизма, даже в гуманизированной форме, предложенной Михаилом Горбачевым". Одновременно эксперт полагает, что "большинство советских граждан не хотели распада СССР". "Это показали итоги референдума о создании Союза Суверенных Государств, - отметил де Глиниасти. - Такой союз был способом сохранения СССР гораздо более четким, чем СНГ, созданное Борисом Ельциным в Беловежской Пуще и Алма-Ате в декабре 1991 года".

По его мнению, "одним из факторов, повлиявших на распад СССР, стало падение цен на нефть". "Это был, безусловно, важный, но не решающий фактор, поскольку больше не работала сама коммунистическая система", - продолжил он.

Предложения Миттерана

При этом де Глиниасти напомнил, что бывший тогда президентом Франции Франсуа Миттеран, предлагал странам советского лагеря проект Европейской конфедерации, который был основан на партнерстве ЕС и восточноевропейских стран.

"После роспуска советского блока безопасность Европы была бы гораздо лучше обеспечена Конфедерацией, за которую выступал Миттеран, - считает эксперт. - Однако большинство стран бывшего советского блока предпочитали вступить в НАТО, и Россия не договорилась по этому пункту с западными державами".

Меры доверия

Собеседник напомнил, что "до распада СССР международная стабильность обеспечивалась рядом соглашений с участием Москвы". "Это были: Договор об ограничении систем противоракетной обороны , Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договор об открытом небе, - отметил он. - Некоторые из этих соглашений больше не существуют или находятся в спящем режиме".

Как считает французский исследователь, "ситуация в области безопасности на континенте менее стабильна, чем в эпоху холодной войны"."Обеспечение безопасности в современных условиях, учитывая подъем Китая и становление многополярной системы, еще более сложная задача, - заметил де Глиниасти. - Хочется надеяться, что мир сумеет обзавестись такими же инструментами коллективной безопасности, как в период существования СССР".

О Беловежских соглашениях

8 декабря 1991 года лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и роспуске СССР. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии. 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент. Согласно документу, к сфере совместной деятельности членов СНГ относились: координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики; сотрудничество в области охраны окружающей среды; вопросы миграционной политики; борьба с организованной преступностью.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) 11 руководителей бывших союзных республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

25 декабря 1991 года в 19:00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. В тот же день с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование".