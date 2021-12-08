Times: обломки потерпевшего крушение F-35 подняли со дна Средиземного моря

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Все обломки истребителя F-35 ВВС Великобритании, потерпевшего крушение 17 ноября в Средиземном море при выполнении полета с борта авианосца Queen Elizabeth, подняты со дна после семидневной сложной операции. Об этом сообщает в среду газета The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

В обнаружении и подъеме с глубины более 1,5 тыс. м обломков самолета в условиях штормовой погоды принимали участие, по их данным, корабли Великобритании, Италии и США, американский глубоководный спасательный аппарат. Все это время в районе падения истребителя "несли вахту" корабли британских ВМС на фоне опасений, что некоторые страны попытаются добраться до самолета с новейшими технологиями.

Расследование причин крушения проводит Минобороны, которое сосредоточилось на технических и человеческих ошибках. Среди них - небрежность со стороны сотрудников авианосца, не убравших с двигателя должным образом заглушки, одну из которых могло при влете засосать в него.

По сведениям издания, задержан также военнослужащий с борта авианосца, выложивший в сеть видео падения самолета, что британское командование считает секретной информацией. Имя задержанного не сообщается, он доставлен с борта на военную базу в Соединенном Королевстве.

F-35 Lightning II стоимостью около $134 млн упал в море сразу же после взлета и пилотировавший его летчик катапультировался так близко к Queen Elizabeth, что стропы парашюта зацепились за его борт. Пилот был оперативно поднят на борт с помощью вертолета.