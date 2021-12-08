Индия испытала авиационную версию крылатой ракеты BrahMos

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Индия провела успешные испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом говорится в сообщении министерства обороны, опубликованном в среду на сайте правительства республики.

"Авиационная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos успешно запущена с истребителя Су-30МКИ. Запуск осуществлен на комплексном испытательном полигоне Чандипур в штате Одиша в 10:30 (08:00 мск) 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, ракета прошла по заданной траектории, поразив учебные цели. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил разработчиков с успешным пуском.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.