Более 300 человек требуют компенсации в рамках дела MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 декабря. /ТАСС/. Более 300 человек к настоящему моменту требуют компенсации в рамках дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом судья Хендрик Стейнхейс сообщил в среду на слушаниях, проходящих в комплексе "Схипхол" в Нидерландах.

"К настоящему моменту суд получил 301 такое требование", - констатировал он.

Компенсация нанесенного ущерба является одним из основных вопросов, которые суд планирует обсудить с вовлеченными сторонами в ходе сессии слушаний, запланированной на 8-10 декабря.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.