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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки возобновятся 9 декабря в Вене

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет в четверг, 9 декабря. Об этом сообщила в среду делегация ЕС при международных организациях в Вене в распространенном заявлении.

Как добавил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в Twitter, заседание станет возобновлением седьмого раунда венских переговоров по СВПД.

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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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