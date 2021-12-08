Канцлер ФРГ Шольц нанесет первый зарубежный визит в Париж и Брюссель 10 декабря

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 10 декабря совершит первый зарубежный визит в Париж и Брюссель, а также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

По ее данным, в Париже Шольца с почестями примет президент Франции Эмманюэль Макрон. Первый зарубежный визит канцлера Германии является отражением тесных связей и дружбы между двумя государствами. Ожидается, что будут обсуждаться двусторонние отношения и международные вопросы. После завершения переговоров, как уточнили в пресс-службе правительства ФРГ, запланировано проведение совместной пресс-конференции лидеров двух стран.

В Брюсселе Шольц встретится с председателями Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание планируется уделить подготовке к заседанию Совета Европы на следующей неделе. Вечером того же дня в Брюсселе канцлер ФРГ проведет встречу с генсеком НАТО Столтенбергом, чтобы подтвердить важность альянса для германской и европейской безопасности.

Ранее в среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Церемония прошла во дворце Бельвю. Теперь Шольц отправляется обратно в Бундестаг, чтобы принять присягу вместе с министрами нового правительства.