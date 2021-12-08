Депутат Бундестага: распад СССР был неизбежен, независимо от оценки этого события

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель фракции Левой партии в Бундестаге (парламент ФРГ) Грегор Гизи считает, что распад СССР был неизбежен. Такое мнение депутат высказал в среду корреспонденту ТАСС в связи с 30-летием данного события.

"Распад СССР было невозможно остановить вне зависимости от того, как его оценивать", - заметил Гизи, признав, что его сильно волновали события той поры. По его словам, в декабре 1989 года он созванивался с Михаилом Горбачевым, который высказывал опасения, что ГДР и вместе с ней СССР рухнут. "Никогда раньше и никогда позже я не был настолько активным и деятельным, как в то время. Однако я рад, что это время миновало", - признался депутат.

"Запад высокомерно отверг и по большей части не воспользовался шансами, которые возникли для развития ООН, формирования новой мировой политики и новой политики разрядки", - посетовал парламентарий, который во времена ГДР входил в состав Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). "Это мое главное обвинение [Западу]. Нарушение международного права началась с войны Запада против Югославии и позже продолжилось отделением Косова от Сербии, хотя до сих пор остается в силе решение Совета Безопасности ООН, которое требует обратного", - подчеркнул Гизи.

Левая партия была создана в 2007 году как правопреемница СЕПГ. Она была образована в результате слияния Партии демократического социализма (ПДС) и объединения "Избирательная альтернатива за труд и социальную справедливость" (ВАСГ). На прошедших 26 сентября выборах в парламент ФРГ Левая партия набрала 4,9% голосов и вошла в состав Бундестага благодаря трем прямым мандатам. Один из них получил Гизи.

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.