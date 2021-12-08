Госсекретарь США посетит 10-17 декабря Великобританию и страны Юго-Восточной Азии

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит 10-17 декабря Великобританию, Индонезию, Малайзию и Таиланд. Об этом в среду сообщил Государственный департамент на своем сайте.

10-12 декабря он нанесет визит в Ливерпуль в Великобритании, где пройдет министерская встреча стран "Группы семи", куда в качестве гостей приглашены представители Австралии, Индии, Республики Корея и стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Стороны намерены обсудить "широкий спектр вопросов, включая геополитику и сферу безопасности, наращивание вооруженных сил РФ на границе с Украиной", развитие инфраструктуры через проект Build Back Better World ("Восстановим мир лучше, чем он был"), а также пандемию.

В странах Юго-Восточной Азии 13-16 декабря Блинкен намерен обсудить проблемы двусторонних отношений, а также ситуацию в Мьянме. В Малайзии и Индонезии госсекретарь подчеркнет значимость Индо-Тихоокеанского региона для Вашингтона. В Таиланде глава американской дипломатии обсудит в том числе вопросы, связанные с изменением климата.

Свое турне он закончит на Гавайях (США), где встретится 17 декабря с руководством Индо-Тихоокеанского командования ВС США.