Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле на границе

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Минобороны Армении назвало дезинформацией заявление азербайджанского военного ведомства об обстреле с армянской стороны позиции ВС Азербайджана на восточном направлении границы. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба ведомства.

"Распространенное 8 декабря министерством обороны Азербайджана заявление, согласно которому вооруженные силы Армении обстреляли боевые позиции азербайджанских вооруженных сил, расположенные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Армянская сторона не открывала огонь в направлении ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.