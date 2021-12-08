На встрече по Сирии в Нур-Султане обсудят перспективы работы Конституционного комитета

НУР-СУЛТАН, 8 декабря. /ТАСС/. Участники международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Нур-Султане в конце декабря, обсудят перспективы работы Конституционного комитета в Женеве. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках астанинского процесса. "Запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста", - пояснили в МИД.

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. "Двусторонние и трехсторонние консультации в городе Нур-Султане продолжатся два дня. Текст итогового заявления будет опубликован в официальных информационных ресурсах. С учетом карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, проведение пленарного заседания не планируется", - пояснили в пресс-службе.

Международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в казахстанской столице 21-22 декабря. Как сообщил ранее ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, главными в повестке переговоров станут вопросы обеспечения безопасности и анализ соблюдения режима прекращения боевых действий.

Предыдущие переговоры в Нур-Султане прошли 7-8 июля. Их участники обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.