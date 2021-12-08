Зеленский подписал закон о перечислении гражданам по 1 тыс. гривен за вакцинацию

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, предусматривающий перечисление тысячи гривен (около $38) каждому, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация в среду опубликована на сайте Верховной рады.

"Закон вводит социальную поддержку застрахованным лицам на территориях, где введен локдаун", - говорится в сообщении парламента.

Средствами жители Украины смогут воспользоваться начиная с 19 декабря. На эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кино, театр, музей, выставочный зал или приобрести билет для путешествий по Украине. В предусмотренной законом программе смогут принять участие как те граждане, кто уже прошел вакцинацию, так и те, кто сделает это позже.

Ранее, комментируя инициативу президента, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что это не спасет рейтинг Зеленского. Он считает, что закон нелогичен, так как средства можно будет потратить только на определенный перечень услуг, которые могут оказаться не самыми актуальными для людей во время кризиса.

По состоянию на 8 декабря на Украине зафиксировано около 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались от осложнений 89 436 человек. За последние сутки в стране выявлено более 9,3 тыс. новых случаев заражения, скончались 450 пациентов. Всего в стране, население которой составляет около 41 млн человек, прививки от коронавируса двумя дозами сделали более 12 млн человек.