В Баку выразили сомнение в точности переданных Арменией карт минных полей в Карабахе

БАКУ, 8 декабря. /ТАСС/. Первичная оценка переданных армянской стороной Азербайджану формуляров минных полей в Карабахе создает впечатление того, что они ненадежны и неточны. Об этом заявил в среду председатель правления азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"На прошлой неделе армянская сторона передала Азербайджану формуляры минных полей на освобожденных от оккупации территориях. Обычно в таких формулярах указываются координаты территории, виды заложенных мин, их количество, расстояние между ними, порядок закладки и маскировки. Однако первичное ознакомление с предоставленными формулярами создает впечатление того, что они ненадежны и неточны", - сказал Сулейманов, слова которого приводит информационное агентство АзерТАдж.

По словам главы ANAMA, "есть серьезное беспокойство по поводу того, охватывают ли переданные армянской стороной формуляры минных полей все освобожденные территории".

"ANAMA и Минобороны Азербайджана начали анализ и обработку формуляров. После этого данные будут перенесены на карту, проверена их точность на соответствующей территории", - добавил Сулейманов. Он напомнил, что точность переданных ранее Арменией карт минных полей в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах составила 25%.

4 декабря Азербайджан передал армянской стороне 10 военнослужащих, которые были задержаны 16 ноября после боестолкновений на границе между двумя государствами. В свою очередь Ереван передал Баку карты минных полей ряда перешедших под контроль Азербайджана территорий. Мероприятие прошло при посредничестве российской стороны.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий.