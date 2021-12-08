На Украине откроют офис Хорватского туристического союза

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Открытие на Украине Хорватского туристического союза будет стимулировать развитие туризма между странами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Спасибо за личную инициативу по открытию туристического офиса Хорватии на Украине. Это, несомненно, будет способствовать росту туристических потоков", - отметил Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Пленкович подчеркнул, что за последний год был зафиксирован рекордный рост украинских туристов. "Мы посмотрели на цифры визитов украинских туристов в Хорватию и увидели, что приняли больше туристов, чем в рекордном 2019 году. Поэтому мы приняли решение открыть на Украине офис Хорватского туристического союза", - сказал Плекович.