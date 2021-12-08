{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украине откроют офис Хорватского туристического союза

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это будет способствовать росту туристических потоков

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Открытие на Украине Хорватского туристического союза будет стимулировать развитие туризма между странами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Спасибо за личную инициативу по открытию туристического офиса Хорватии на Украине. Это, несомненно, будет способствовать росту туристических потоков", - отметил Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Пленкович подчеркнул, что за последний год был зафиксирован рекордный рост украинских туристов. "Мы посмотрели на цифры визитов украинских туристов в Хорватию и увидели, что приняли больше туристов, чем в рекордном 2019 году. Поэтому мы приняли решение открыть на Украине офис Хорватского туристического союза", - сказал Плекович.

Теги
УкраинаХорватия
В декларации Медведчука выявили недостоверные сведения на $2,7 млн
Читать полностью