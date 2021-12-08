Киев и Загреб 15 декабря подпишут документ об обмене опытом реинтеграции

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украина и Хорватия обсудили вопрос мирной реинтеграции оккупированных территорий и договорились подписать 15 декабря в Брюсселе документ о передаче опыта Загреба в этом вопросе, составленный совместной рабочей группой. Об этом сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, который находится с визитом в Киеве.

"Мы обсудили опыт Хорватии по реинтеграции мирным путем временно оккупированных территорий", - сказал Зеленский. По мнению премьер-министра Хорватии, опыт мирной реинтеграции Подунавья без военных операций, жертв, имущественных потерь "очень полезен Украине".

Обмен опытом происходит в рамках созданной в 2016 году рабочей группы, уточнил Зеленский. "Мы сегодня очень детально про это говорили с премьер-министром и согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами 15 декабря в Брюсселе", - добавил украинский президент.

В октябре 2016 года в Загребе была создана рабочая группа по сотрудничеству с Украиной, нацеленного на передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий", якобы применимого к Донецкой и Луганской народным республикам. В МИД РФ неоднократно заявляли, что попытки Загреба передать Киеву опыт "мирной реинтеграции оккупированных территорий" непродуктивны и неуместны.