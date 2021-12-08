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Семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва в центральной части Мали

Трое ранены

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны. Об этом сообщается в среду на странице миссии в Twitter.

"Конвой материально-технического обеспечения сил МИНУСМА, следовавший из Дуэнцы в Севаре, подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе RN16 в районе города Бандиагара", - говорится в коротком сообщении.

Подробности инцидента не приводятся.

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