Прокуратура начнет представлять обвинительный акт по делу MH17 20 декабря

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 декабря. /ТАСС/. Слушания по делу MH17 возобновятся 20 декабря, в этот день прокуратура начнет представлять свой обвинительный акт. Об этом сообщил в среду судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание.

"Следующий этап - это представление обвинительного акта, которое начнется 20 декабря", - сказал он. На это судом запланировано три дня - с 20 по 22 декабря.

"Защита также направила новый запрос (касающийся раскрытия прокуратурой информации относительно опроса одного из свидетелей - прим. ТАСС), суд объявит свое решение по нему 20 декабря, перед тем как прокуратура начнет выступать с обвинительным актом", - добавил Стейнхейс.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.