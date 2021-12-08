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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Прокуратура начнет представлять обвинительный акт по делу MH17 20 декабря

Защита направила новый запрос, касающийся раскрытия прокуратурой информации относительно опроса одного из свидетелей, суд объявит свое решение по нему 20 декабря

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 декабря. /ТАСС/. Слушания по делу MH17 возобновятся 20 декабря, в этот день прокуратура начнет представлять свой обвинительный акт. Об этом сообщил в среду судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание.

"Следующий этап - это представление обвинительного акта, которое начнется 20 декабря", - сказал он. На это судом запланировано три дня - с 20 по 22 декабря.

"Защита также направила новый запрос (касающийся раскрытия прокуратурой информации относительно опроса одного из свидетелей - прим. ТАСС), суд объявит свое решение по нему 20 декабря, перед тем как прокуратура начнет выступать с обвинительным актом", - добавил Стейнхейс.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.

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УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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