Пентагон: США нужно модернизировать свою ядерную триаду из-за современных вооружений РФ

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо модернизировать компоненты своей ядерной триады в связи с разработкой современных видов вооружений в России и Китае. Об этом заявил в среду адмирал Кристофер Грейди в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Ему был задан вопрос, считает ли он необходимым модернизировать каждый компонент ядерной триады США ввиду разработки Россией и Китаем новых видов вооружений и "наращивания [ими] своих ядерных арсеналов". "Безусловно, я так считаю. И нам необходимо иметь оперативную, универсальную и малоуязвимую [ядерную] триаду со всеми тремя ее компонентами, если мы собираемся отвечать на вызовы конкурентов, обладающих ядерным оружием", - ответил адмирал, выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) страны.

Грейди назвал наращивание вооружений Китаем "внезапным, впечатляющим и поразительным". "Мы должны быть готовыми к решению данной проблемы и продумать, как мы будем действовать при сдерживании соперников. <...> Сдерживание, как мне кажется, опирается на мощную ядерную триаду, о которой мы только что говорили. И поэтому модернизация ядерной триады станет основой усилий, направленных на сдерживание двух соперников с ядерным оружием", - добавил адмирал, говоря о России и Китае. По его мнению, ядерная триада "является основой [американской] национальной обороны".

"Россия и Китай расширяют и модернизируют свои арсеналы ядерного оружия", - говорится в опубликованной на сайте комитета стенограмме ответов Грейди на подготовленные заранее вопросы. "Как заявил министр [обороны США Ллойд] Остин, наша ядерная триада уже давно прошла тот этап, когда ее необходимо было модернизировать. Если мы не модернизируем наши ядерные силы, мы не сможем вести с позиции авторитета и силы будущие переговоры по заключению договоров [о контроле над вооружениями]", - считает адмирал.