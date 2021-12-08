В декларации Медведчука выявили недостоверные сведения на $2,7 млн

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины выявило недостоверные сведения более чем на 73 млн гривен ($2,7 млн) в декларации главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки декларирования недостоверной информации одним из народных депутатов Украины (Виктором Медведчуком - прим. ТАСС) на общую сумму более 73 млн гривен. Это рекордная сумма недостоверных сведений, которую НАПК обнаружило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", - сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По информации НАПК, Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью свыше 6 га и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тыс. кв. м. Кроме того, ведомство установило, что парламентарий не указал стоимость четырех собственных автомобилей, также не указана стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.

"Материалы о выявленных признаках преступления по ст. 366-2 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации") направлены в офис генерального прокурора для соответствующего реагирования", - отмечает Нацагентство.

За недостоверное декларирование на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов (более 4,5 млн гривен) предусмотрено наказание в виде штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. гривен; общественных работ сроком от 150 до 240 часов; ограничения свободы до двух лет.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций".