В Минобороны Украины заявили о начале "демилитаризации" военных должностей

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сохранит военные должности только там, где требуется соответствующая компетенция. О начале такого процесса сообщил глава ведомства Алексей Резников.

"В модели, которую мы создаем на Украине в процессе евроатлантической интеграции, эффективная работа возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции. Нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, условно, из генералов. Эти структуры будут обречены на дублирование функций и постоянное выяснение, кто из генералов главнее. Поэтому в Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей", - заявил он в опубликованном в среду интервью изданию "Армия информ".

По словам министра, военные должности сохранятся только там, где требуется военная компетенция. Однако для завершения этого процесса нужны законодательные изменения. "Системное решение - принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления. Проект уже готов, и вскоре будет предложен на рассмотрение парламента", - анонсировал Резников.

Он подчеркнул, что в конечном итоге Министерство обороны Украины должно превратиться "в эффективный гражданский орган исполнительной власти, который формирует политику, осуществляет военно-политическое и административное управление вооруженными силами, организует обеспечение их всем необходимым, а также осуществляет гражданский демократический контроль".