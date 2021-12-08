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КГБ Белоруссии внес объединение "Сопротивление" в список террористических организаций

К числу террористических причислены инициативы объединения "Кибер-партизаны", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Буслы ляцяць"

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии внес в перечень террористических организаций оппозиционное неформальное объединение "Сопротивление" ("Супрацiу") и входящие в него инициативы. Обновленный перечень КГБ опубликован в среду на сайте ведомства.

К числу террористических причислены инициативы объединения "Кибер-партизаны", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Буслы ляцяць".

Ранее Верховный суд Белоруссии по заявлению генерального прокурора признал неформальную организацию "Сопротивление" и входящие в нее инициативы террористической. В Генпрокуратуре тогда заявили, что в данном сообществе с весны 2021 года с использованием Telegram-каналов и чатов обсуждали, прорабатывали, планировали и пропагандировали акции террористической направленности. Руководители организации - двое граждан Республики Беларусь, проживающие в настоящее время на территории США.

В Генпрокуратуре пояснили, что после решения суда деятельность данной организации на территории страны запрещена, а вербовка, содействие и участие в ней повлекут наступление уголовной ответственности.

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