Советница Джонсона подала в отставку из-за скандала с вечеринкой на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Аллегра Страттон покинула должность советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за скандала вокруг рождественской вечеринки, которая могла состояться в канцелярии главы кабмина на Даунинг-стрит, 10 в декабре 2020 года, когда в стране действовали строгие коронавирусные ограничения. Вещательная корпорация BBC в прямом эфире показала, как Страттон, с трудом сдерживая слезы, зачитывает заявление об отставке.

"Мои слова создали впечатление о легкомысленном отношении к [действовавшим тогда] правилам, которые жители страны изо всех сил стремились соблюдать. Я совершенно этого не хотела и буду сожалеть о сказанном до конца своих дней", - сказала Страттон, подчеркнув, что общественность имеет право ожидать от сотрудников Даунинг-стрит, 10 "порядочности и соответствия самым высоким стандартам".

Скандал вокруг вечеринки на Даунинг-стрит разгорелся в Великобритании на прошлой неделе после сенсационного репортажа газеты Daily Mirror. В нем отмечалось, что десятки сотрудников канцелярии премьер-министра устроили праздничное мероприятие в разгар второй волны эпидемии, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.

7 декабря телеканал ITV опубликовал ранее не демонстрировавшиеся кадры из зала брифингов для СМИ в резиденции премьера, на которых видно, как Страттон, которая тогда была пресс-секретарем Джонсона, репетирует ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке. На видео, снятом 20 декабря 2020 года, Страттон много смеется и обменивается с коллегами шутками о том, что "это была не вечеринка, а просто небольшое застолье с вином и сыром". Запись вызвала возмущение как простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов правящей Консервативной партии. Глава фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд призвал Джонсона подать в отставку в связи со скандалом.

Первоначально Джонсон заявлял, что никакой вечеринки на Даунинг-стрит в декабре 2020 года не было, а члены его окружения соблюдали все необходимые правила, однако во вторник, выступая в Палате общин, глава правительства пообещал провести проверку в связи с инцидентом. Он выразил возмущение по поводу поведения Страттон на видео и принес извинения за то, что она позволила себе шутки о возможности пренебрегать коронавирусными правилами. При этом глава кабмина повторил, что, по имеющейся у него информации, вечеринка, на которой нарушались бы ограничения, на Даунинг-стрит не проводилась.