Ереван считает, что воинственные заявления Баку подрывают региональный мир и стабильность

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в среду в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул, что воинственные заявления руководства Азербайджана и угрозы применения силы подрывают региональную стабильность. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"Министры иностранных дел Армении и России обсудили широкий круг вопросов, связанных с нагорнокарабахским конфликтом. Отмечена важность полного восстановления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Министр Мирзоян подчеркнул, что воинственные заявления руководства Азербайджана <...> серьезно угрожают региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

Министры обсудили также процесс реализации пунктов заявлений, подписанных 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, и взятых на себя обязательств сторон.

Сообщается, что руководители внешнеполитических ведомств Армении и России рассмотрели вопросы, связанные с форматом "3+3", а также региональную и международную проблематику.