Новая глава МИД ФРГ считает, что РФ и КНР пытаются извлечь выгоду неприемлемым путем

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что Россия и Китай пытаются извлечь выгоду неприемлемым для Запада путем. Ее заявление по случаю вступления в должность опубликовала в среду в Twitter пресс-служба дипведомства.

"Мы должны трезво проанализировать то, что такие игроки, как Китай, Россия, а также другие государства, ищут для себя выгоды иным способом, нежели путем, который мы считаем приемлемым", - отметила Бербок. "В связи с этим мы должны в большей степени задуматься о том, как нам справиться с этим конкурентным и альтернативным мышлением. Ведь мы не можем допустить распад мирового сообщества на непримиримые лагеря", - считает она.

"Мы будем оценивать наших партнеров по их действиям и соблюдению международных обязательств, в особенности Хартии ООН, Всеобщей декларации прав человека, Парижской хартии [для новой Европы], которые все подписали", - сообщила Бербок.

Ранее в среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров. На пост главы МИД назначена Бербок, известная своей критикой в адрес России и Китая.